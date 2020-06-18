الأمم المتحدة: النازحون يشكلون أكثر من 1 بالمئة من البشرية في رقم قياسي

قالت الأمم المتحدة الخميس إن أكثر من واحد بالمئة من البشرية، أي نحو 80 مليون شخص، أي أكثر من 1 بالمئة من البشرية أجبروا على ترك منازلهم هرباً من العنف والاضطهاد، ليصبحوا بذلك نازحين في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.

ويقدر تقرير للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الذي نشر الخميس، عدد النازحين حول العالم في نهاية العام 2019 بنحو 79.5 مليون شخص، وهم من طالبي اللجوء، اللاجئين أو النازحين لأسباب عدّة.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس قال مدير المفوضية فيليبو غراندي إن أكثر من واحد بالمئة من سكان العالم لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم بسبب الاضطهاد والحرب وانتهاك حقوق الإنسان".

وذكر غراندي أن عدد النازحين في العالم بلغ 40 مليون منذ عشر سنوات، ما يعني أن العدد تضاعف.