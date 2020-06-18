نادي تشيلسي الإنجليزي يعلن تعاقده مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر

أعلن نادي تشلسي صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الخميس توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر. وقال النادي اللندني في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "وافق على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم البوندسليغا. سيلتحق بزملائه الجدد في تموز/يوليو المقبل بعد الخضوع إلى الفحص الطبي"، دون الإشارة الى قيمة الصفقة ومدتها.

وبات فيرنر الذي ساهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش.

وقال فيرنر في شريط فيديو نشره على موقعه في تويتر "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى البلوز الموسم المقبل! أشعر أن هذه هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي ويسرني أن أصبح جزءًا من نادي تشيلسي. أتطلع حقًا للعب مع هذا النادي الرائع والتاريخي. نراكم قريباً عشاق تشيلسي".