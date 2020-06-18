طائرات حربية من فرقة الاستعراض الجوي في سلاح الجو الملكي البريطاني، و"دورية فرنسا" للعروض الجوية، أطلقت دخانا بألوان العلم الفرنسي في العاصمة باريس، احتفالا بالذكرى الثمانين لنداء الجنرال ديغول عام 1940 إلى الفرنسيين، عبر هيئة الإذاعة البريطانية، لمواصلة المقاومة ضد ألمانيا النازية.
الرئيس الفرنسي إيامنويل ماكرون أحيا الذكرى بزيارة لمتحف التحرير التقى خلالها بأوبير جيرمان، واحد من أربعة مقاتلين قدامى حائزين على وسام التحرير، وما زالوا على قيد الحياة، ويناهز عمره الـ 99 عاما.
ماكرون زار أيضا "نصب فرنسا المقاتلة" عند تلة فاليريان، الموقع الذي شهد إعدام الكثير من المقاومين والمبعدين خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان الجنرال ديغول دعا الفرنسيين من عسكريين ومهندسين وعمال غداة وصوله إلى لندن، للانضمام إليه من أجل مواصلة الكفاح ضد المانيا النازية رغم دعوة الماريشال بيتان إلى توقيع هدنة.
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