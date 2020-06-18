وباء كوفيد-19: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا بما لا يقلّ عن 445,213 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8,269,170 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء.

وتشهد الصين والهند تزايداً مقلقاً في الإصابات بالفيروس الذي يواصل في المقابل انحساره في أوروبا التي تتسارع فيها مؤشرات العودة إلى الحياة الطبيعية والتي تكلّلت الأربعاء بإعادة فتح معلم قصر الحمراء السياحي في غرناطة أمام الزوار.

ومع تسجيل 137 إصابة منذ الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية التي يعيش فيها 21 مليون نسمة، أغلقت المدارس منذ الثلاثاء وحثت السلطات سكان العاصمة على تأجيل مشاريع السفر فيما أجريت اختبارات للآلاف.

في الهند، الأوضاع أيضا مقلقة مع ارتفاع حصيلة الوفيات إلى ألفين في يوم واحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفا و903 حالات.

في السياق، جرى الترحيب بالأخبار الجيدة على جبهة البحث العلمي إذ خلصت دراسة "ريكوفري" البريطانية الواسعة إلى أن العلاج باستخدام عقار ديكساميثازون، وهو منشط ستيرويدي متاح على نطاق واسع، يمكن أن يقلل من الوفيات بين مرضى كورونا.

ويواصل الوباء اجتياح منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي التي تخطت عتبة 80 ألف وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل التي أحصت 45 ألفا و241 وفاة، وهي ثاني الدول الأكثر تسجيلاً للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.