نيبال ترحل 3 صينيين وأسترالي وأمريكي احتجوا على طريقة تصدي الحكومة للوباء

آعلن كبير مسؤولي الهجرة في النيبال الخميس عن ترحيل خمسة أجانب شاركوا في احتجاج نظم في عاصمة البلاد ضد طريقة الحكومة في التعامل فيروس كورونا بهدف الحد من تفشيه.

وقال المسؤول إن عملية الترحيل ستتم بمجرد استئناف الرحلات الدولية.

وأضاف رئيس الهجرة راميش كومار كيه سي إن قرار الترحيل يخص ثلاثة رعايا من الصين ورعية أمريكي وآخر أسترالي، مشيراً إلى السلطات النيبالية لم تقم باعتقالهم ولكنهم مطالبون بالحضور يومياً إلى مكتب الهجرة حتى مغادرتهم البلاد.

وبالإضافة إلى الترحيل، حكم على الأجانب الخمسة بدفع غرامة مالية بسبب مشاركتهم في احتجاجات السبت ضد تعامل الحكومة مع أزمة الوباء التاجي، كما سيمنع الرعايا الأجانب الخمس من العودة إلى نيبال لمدة عامين.