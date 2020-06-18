هل ستحل الروبوتات محل الإنسان ما بعد كورونا؟

عندما يكون التواصل البشري خاضعا لقيود صارمة يمكن للروبوتات أن تنقذ أرواحا ومصانع وهي ظاهرة برزت كثيرا منذ انتشار فيروس كورونا... لكن هل ستساهم أيضا في مفاقمة مشكلة البطالة الناجمة عن الأزمة الصحية؟

تقوم ذراع متحركة بتقديم الشراب في حانة في إشبيلية فيما يقيس روبوت على شكل إنسان الحرارة ويوجه المرضى في مستشفى انتويرب (انفير) الجامعي، ويوزع روبوت على شكل كلب المعقمات في مركز تجاري في بانكوك وتنقل حاوية مبردة مسيّرة عن بعد مشتريات عائلة في واشنطن.

انتشرت هذه المشاهد كثيرا مع اتساع رقعة الوباء ودخول الناس في الحجر..

المقاومة تتلاشى

يقول سيريل كبارة أحد مؤسسي شركة "شاركس روبوتيكس" الفرنسية الناشئة "عندما يكون هناك تهديد على الإنسان يجب إرسال روبوت".

وتم تكييف روبوت هذه الشركة المسمى "كولوسوس" الذي شارك في مكافحة الحريق في كاتدرائية نوتردام العام 2019، ليتمكن من تعقيم أبنية.

ويوضح كبارة "قبل أربع إلى خمس سنوات عندما عرضنا كولوسوس، تعرضنا للاستهزاء لأن الإطفائيين كانوا يقولون: هؤلاء سيسلبوننا عملنا". وقد اعتمد الروبوت كولوسوس منذ ذلك الحين في فرق الاطفاء في باريس ومرسيليا. ويضيف "كلما تقدمنا، تلاشت المقاومة".

وقد أثبتت الروبوتات قدراتها، ليس فقط في قطاعَي النظافة الصحية والطب. ويؤكد المقاول "بيّنت هذه الأزمة أنه ينبغي تأمين استمرارية النشاط حتى لو حصلت أزمة صحية أو غير ذلك. قال لنا الكثير من الصناعيين إن الروبوتات تسمح لهم بالاستمرار في عملهم ولولاها لتوقف العمل".

لكن الروبوت قد يتحول سريعا من منقذ للنشاط التجاري والصناعي إلى مدمر لفرص العمل.

ويقول مارك مورو من مركز بروكينغز للأبحاث في واشنطن في مدونة على موقع "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" "الركود المتفاقم قد يؤدي إلى الاتكال بشكل كبير على المكننة والأتمتة".

"رهاب الروبوتات" في الصين

ويرى كارل فريي الباحث في جامعة أكسفورد:"الذين يعتبرون أن الأتمتة لا تلغي فرص عمل في القطاع الصناعي، مخطئون".

وهو يطرح أرقاما تتعلق بالصين التي تعتمد الأتمتة بشكل سريع مع اعتماد 650 ألف آلة في العام 2018 فيما فقدت 12,5 مليون فرصة عمل في القطاع الانتاجي بين 2013 و2017...

وتفيد دراسة أعدتها "آي إي يونيفرسيتي" في إسبانيا بأن "رهاب الروبوتات" بدأ ينتشر في الصين مع الأزمة الصحية، فقبل الجائحة الراهنة، كان 27 % فقط يدعمون الحد من الأتمتة لكن النسبة تضاعفت الآن لتصل إلى 54 % فيما نسبة المعارضة الأكبر تسجل في فرنسا مع 59 %.

وأظهرت الدراسة أنه كلما كان الشخص المستطلع رأيه صغيرا في السن ولا يحمل شهادات عالية، كان الخوف من الأتمتة أكبر.

ويوضح كارل فريي "عبر التاريخ، سمح التقدم التكنولوجي باستحداث فرص عمل كثيرة إلا أن الأمر أقل في العالم الرقمي" راهنا باستثناء "أمازون".

الكل معرض؟

أما الوظائف التي تتطلب مؤهلات أكبر فقد يهددها تطور الذكاء الاصطناعي القادر على التصنيف والتقييم والتخطيط كما يرى مارك مور الذي يعتبر أن "ما من فئة من العمال ستكون بمنأى هذه المرة" خلافا للأزمات الاقتصادية السابقة.

وثمة دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة تجمع بين أتمتة واسعة وبطالة متدنية إلا أن كارل فريي يتوقع ارتفاعا في "القلق من الأتمتة" ما أن تتراجع حدة الوباء الراهن.

لكن من غير المرجح بروز حركة عالمية مناهضة لهذه الآلات على ما يفيد الباحث البريطاني لأن الضحايا الرئيسيين سيكونون في المناطق الصناعية التي عانت منذ عقود من تراجع اقتصادي.