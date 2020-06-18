قانون أمن هونغ كونغ: الصين "ترفض بشدة" بيان مجموعة الدول الصناعية السبع

أعلنت الصين الخميس أنها "ترفض بشدة" بيان وزراء خارجية مجموعة السبع الذين دعوها إلى إعادة النظر في قانون الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ.

وقال المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في هاواي إن بكين "ترفض بشدة البيان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع حول قضايا تتعلق بهونغ كونغ" كما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

وحثت القوى الكبرى في مجموعة السبع الصين بشدة الأربعاء على "التراجع" عن قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ الذي "يهدد" الحكم الذاتي الذي مكن من تطوير الإقليم، وفقا لبيان مشترك لوزراء الشؤون الخارجية لدول المجموعة.

وقال وزراء الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا "نحن قلقون للغاية بشأن احتمال أن هذا الإجراء سيقلل ويهدد الحقوق والحريات الأساسية لجميع السكان".

ويأتي البيان في وقت يلتقي فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي ترأس بلاده مجموعة الدول السبع هذا العام، في هاواي، كبير المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني للسياسة الخارجية يانغ جيتشي، وسط توترات بين بكين وواشنطن.