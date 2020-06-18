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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعتبر أن "الانفصال الكامل" عن الصين "خيار" للولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز
دونالد ترامب
دونالد ترامب   -   حقوق النشر  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأمريكي والصيني المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.

وقال على تويتر "الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا".

وأضاف انه يكتب ذلك في معرض رده على تعليقات للممثل التجاري في ادارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

والأربعاء قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن مستحيل. وأضاف "هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكني لا أظن انه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة".

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