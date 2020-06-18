ترامب يرد بشراسة على مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون

ردّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الخميس، بعنف على مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي نشرت الصحافة الأميركية مقتطفات من كتابه يوم أمس وممّا جاء فيها أن ترامب طلب مساعدة بكين لإعادة انتخابه رئيساً في 2020.

وهاجم ترامب بولتون بعنف قائلاً إن".. كتابه مؤلف من الأكاذيب والقصص المضللة. قال كلّ كلمة إيجابية عني، وهذا مدوّن، حتى جاء اليوم حيث طردته".

ووصف ترامب بولتون بـ"الأحمق" و"الممل" و"الساخط" مضيفاً أنه "أراد فقط الذهاب إلى الحروب"، وأنهى تغريدته بالقول "كم هو غبي!".

وكانت كل من "واشنطن بوست" و"وول ستريت جرنال" و"نيويورك تايمز" نشرت مقتطفات من كتاب مستشار الأمن القومي السابق الذي حمل عنوان "ذي رووم وير إت هابند" (المكتب حيث حدث ذلك) وجاء فيها أيضاً أن الكونغرس كان يجب أن يحقق مع ترامب لعزله، لا للأسباب المتعلقة بالضغط على أوكرانيا فقط، إنما بأمور داخلية أيضاً.