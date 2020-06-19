شاهد.. احتجاجات للشرطة البلجيكية بعد اتهامات بالعنصرية والعنف

تظاهر عناصر من الشرطة البلجيكية في بروكسل أمام قصر العدل، احتجاجا على قلة الدعم الذي يتلقونه في ظل اتهامهم بالعنصرية واستخدام العنف
غونسالفيس وهي مسؤولة في الشرطة أكدت أن العمل في الشرطة مهمة صعبة، وأن بعض العاملين فيها جيدون، والبعض الآخر سيئون، وأن الشرطة هي انعكاس للمجتمع.
ويعترض المتظاهرون من رجال الأمن على هذه الاتهامات، ويرون أنهم بريئون منها، كما يعتقدون أن الإعلام بالغ حول بعض الأحداث، مؤكدين أن أفراد الشرطة ذوي السمعة السيئة يجب أن يعاقبوا بطبيعة الحال.
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