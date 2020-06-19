الصين تنشر التسلسل الجيني لسلالات كورونا المكتشفة خلال موجة الانتشار الأخيرة في بكين

قالت الصين إنها نشرت التسلسل الجيني لسلالات فيروس كورونا، المكتشفة خلال موجة الانتشار الجديدة التي ضربت العاصمة بكين هذا الشهر.

وقال مركز مراقبة الأوبئة إنه وفر السلالات لمنظمة الصحة العالمية ومبادرة "GISAD" المختصة في بيانات الجينات المتعلقة بفيروسات الانفلونزا والفيروس التاجي، والتي تساعد في توزيع مثل هذه المعلومات في مختلف أنحاء العالم.

وتبين أن سلالة واحدة على الأقل مرتبطة بأكبر سوق للمواد الغذائية بالجملة في العاصمة الصينية، وهي تتشابه مع سلالة وجدت في أوروبا. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة هو كيانغكيانغ، إن حالات العدوى المحلية المؤكدة سجلت في خمسة أيام متتالية، في منطقتين هما بكين ومحافظة هوباي.

في الأثناء قال الباحث في مراكز مراقبة الأوبئة والوقاية منها فينغ لوزاهو، إنه في غياب وجود دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى آخرين بخلاف العوامل المؤكد لقطرات اللعاب المتطاير أو المتروك على الأسطح، فإنه من الأفضل عدم أكل الوجبات غير المطهوة.

ورغم ذلك تعتقد هيئات دولية للغذاء والصحة أن إمكانية انتقال العدوى عن طريق الطعام منخفضة جدا، وهي لا تقترح أن تفرض الدول قيودا على التجارة العالمية للمواد الغذائية، بسبب انتشار كوفيد-19.

وأكدت الصين وجود 183 حالة إصابة مؤكدة منذ الموجة الأخيرة لانتشار الفيروس في سوق شينفادي، حيث يظل وضع الوقاية خطيرا جدا بحسب مسؤولين.