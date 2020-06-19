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صورة لمتظاهرين من القطاع الصحي في فرنسا

تظاهر عاملوا الرعاية الصحية في باريس بسبب نقص الإمكانيات والدعم المتاح للقطاع الصحي في البلاد.

وقال طبيب تخدير يدعى فيليب وهو أحد المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية بأن بعض العاملين من القطاع يتظاهرون اليوم، لكن الجميع يرى أن الحكومة تماطل في تعهداتها بتقديم الدعم النقدي المطلوب للقطاع الصحي الذي عاني كثيرا خلال أزمة كورونا.

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