وكالة الطاقة الذرية تتبنى قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي (دبلوماسيون)

تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة قراراً يدعو رسمياً إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، كما ذكرت مصادر دبلوماسية لفرانس برس.

وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012. وتم تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت سابقاً إن إيران واصلت زيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب وظلت تنتهك اتفاقها مع القوى العالمية.

وأثارت مخاوف بشأن الوصول إلى موقعين من ثلاثة مواقع حددتها في مارس / آذار كأماكن يحتمل أن تخزن فيها إيران و / أو تستخدم مواد نووية غير معلنة أو تقوم بأنشطة ذات صلة بالطاقة النووية دون إعلانها للمراقبين الدوليين.