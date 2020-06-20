اغتيال كينيدي وانقراض الجنس البشري: بوب ديلان يعود بعد غياب دام 8 سنوات

أصدر أسطورة موسيقى الفولك الروك الأميركي بوب ديلان ألبومه الأول منذ ثماني سنوات الجمعة بعنوان "راف أند راودي ويز".

ويضم ألبوم ديلان ال39 الذي يأتي بعد 58 عاماً على إطلاق أول ألبوم له، أغنية مدتها 17 دقيقة حول اغتيال جون إف كينيدي، بالإضافة إلى أغنية تكريمية لمغني البلوز الأميركي جيمي ريد.

وهذا الألبوم الجديد هو أول مجموعة لديلان الحائز على جائزة نوبل منذ ألبوم "تامبست" في العام 2012 علما أنه أصدر عدداً من الألبومات التي تضم أغنيات سابقة بعده.

وعندما سئل خلال مقابلة من "نيويورك تايمز" وهي الأولى بعد نيله جائزة نوبل للآداب في العام 2016، عن كلمات أغنية "آي كونتين مالتيتيودز" التي يتضمنها الألبوم قال "أفكر في موت الجنس البشري. الرحلة الغريبة الطويلة للقرد العاري".

وأضاف "حياة الجميع عابرة. كل إنسان، بغض النظر عن مدى قوته وجبروته، يكون ضعيفاً عندما يتعلق الأمر بالموت. أفكر في ذلك بشكل عام وليس بطريقة شخصية".

يستشهد ديلان في هذه الأغنية بإنديانا جونز وآن فرانك ورولينغ ستونز في المقطع نفسه.

وفي أغنية "موردر موست فاول" التي أطلقت لأول مرة في آذار/ مارس يتكلم عن عملية اغتيال الرئيس كينيدي في دالاس أثناء وصف تطور الثقافة المضادة في ستينات القرن الماضي.

كما يذكر ديلان الذي تناولت بعض أغانيه في الستينيات والسبعينيات وحشية الشرطة والعنصرية مثل "هوريكن" مذبحة تالسا العام 1921.

ويأتي ديلان أيضا على ذكر "بيردمان أوف ألكاتراز"، وهو قاتل مدان أصبح عالم طيور إذ بات يربيها في السجن.

ورغم تقدمه في السن بقي ديلان الذي منح وسام الحرية الرئاسي من باراك أوباما في العام 2012، يقوم بجولات منتظمة دون توقف تقريبا طوال العقود الثلاثة الماضية.

وقد أجبرته أزمة فيروس كورونا المستجد على إلغاء سلسلة من الحفلات في اليابان وأميركا الشمالية هذا الربيع والصيف لكنه وعد بإعادة إحيائها بمجرد أن يكون ذلك آمنا.