زاناردي الرياضي الإيطالي "المقاتل والملهم" في العناية المركّزة بعد حادث مروع

يرقد الايطالي أليكس زاناردي سائق الفورمولا واحد وبطل سلسلة "كارت" السابق الذي بترت ساقاه في حادث سباق سيارات قبل نحو عشرين سنة قبل أن يصبح بطلاً بارالمبياً مرموقاً، في المستشفى في "حالة خطيرة للغاية" بعد اصطدامه الجمعة بشاحنة أثناء مشاركته في سباق دراجات للدفع اليدوي في إيطاليا.

وكان زاناردي يشارك في احدى مراحل سباق البدل "أوبييتفو تريكولوري" في توسكانا، عندما فقد السيطرة على دراجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة بالقرب من مونتالتشينو.

نُقل ابنة الثالثة والخمسين جواً إلى مستشفى بالقرب من سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركّزة.

قال المستشفى في بيان "نظرا للإصابة الخطيرة في الرأس، بدأت جراحة الأعصاب والتدخل في الوجه بعد الساعة السابعة مساء بقليل وانتهت قبل العاشرة". تابع "نُقل المريض بعدها الى العناية المركزة. حالته خطيرة للغاية".

وبحسب وكالتي أنسا وآجي، بقي زاناردي في حالة مستقرة خلال الليل.

بدوره، كشف ماريو فالنتيني مدرب منتخب إيطاليا للدراجات البارالمبية لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "فقد أليكس السيطرة على دراجته، تدحرج مرتين واصطدم بقاطرة شاحنة. كان الاصطدام رهيباً".

وأشارت صحيفة ريبوبليكا ان زاناردي بقي واعياً حتى وصول الإسعاف وأنه كان يتنفس بنفسه.

كونتي: كلّ إيطاليا ستكافح معك

أحرز زاناردي لقب بطولة "كارت" الأميركية للسيارات قبل أن تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001. ونال بعدها أربع ذهبيات وفضيتين بارالمبية في لندن 2012 وريو 2016 في فئة الدراجات اليدوية، إلى عشرة ألقاب عالمية.

وغرّد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لم تستسلم أبدا وبقوتك الذهنية الرائعة تخطيت آلاف الصعوبات. هيا اليكس، لا تستسلم. كل إيطاليا ستكافح معك".

وقال سائق فيراري "للفورمولا وان" شارل لولكلير على تويتر "قاتل كما تعرف أن تقاتل. أنت كبير جداً وشجاع".

كما كتب بطل العالم السابق في الفورمولا واحد الأميركي ماريو أندريتي على تويتر "أنا قلق جداً وخائف للغاية بشأن أليكس، لدرجة أنني أحبس أنفاسي. أنا مشجع له. أنا صديقه. رجاء افعلوا مثلي وصلوا لهذا الرجل الرائع".