أكثر من 20 ألف وفاة في المكسيك بسبب فيروس كورونا

أعلنت الحكومة المكسيكيّة أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت الجمعة عتبة العشرين ألف حالة، مشيرة أيضاً إلى تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.

وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحافي، إنّ الفيروس أودى بـ647 شخصاً خلال أربع وعشرين ساعة، ما يرفع إجماليّ الوفيات في البلاد جرّاء كورونا إلى 20,394.

كما سجّلت المكسيك خلال يوم واحد 5,030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170,485 إصابة في أنحاء البلاد.

تزامنًا أرجأت سلطات مكسيكو لمدّة أسبوع إضافيّ، استئنافَ الأنشطة الاقتصاديّة الذي كان مقرّراً في الأصل يوم الإثنين، وذلك في محاولة لتقليل الإصابات بالفيروس.

ويتصدّر رفع إجراءات الحجْر جدول أعمال دول عدّة متضرّرة من فيروس كورونا، لكنّ منظّمة الصحة العالمية حذّرت من أنّ ذلك يدخِل العالم في "مرحلة خطيرة".

وقال المدير العام للمنظّمة تيدروس أدهانوم غبريسوس إنّ "الفيروس يواصل الانتشار سريعاً، ويبقى مميتاً، وأغلب الناس عرضة له"، مؤكداً أن العالم دخل في مرحلة خطيرة من انتشار الوباء.