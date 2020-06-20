أنقرة تتهم باريس بوضع الاستقرار الليبي وأمن حلف شمال الأطلسي في خطر

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين السبت أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية.

وقال كالين الذي تعد بلاده الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في مقابلة مع فرانس برس إن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ"انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة" في الجنوب.

وفيما يخص التوتر بين باريس وأنقرة، الحليفتان في منظمة حلف شمال الأطلسي، قال كالين إن الدعم الفرنسي الذي تقدّمه باريس لحفتر يشكّل خطراً على أمن المنظمة.

وأضاف كالين متحدثاً لفرانس برس "ندعم في ليبيا حكومة شرعية بينما تدعم الحكومة الفرنسية قائدَ حرب غير شرعي وتضع أمن الناتو، وأمن المتوسط، وأمن إفريقيا الشمالية واستقرار ليبيا، في خطر".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قد اتهمت منذ أيام البحرية التركية بالقيام بـ"مناورة شديدة العدائية" في البحر المتوسط، ضدّ بارجة حربية فرنسية، الأمر الذي نفته تركيا سريعاً.

وفتح الناتو تحقيقاً في الحادثة بحسب ما أعلنه أمس الجمعة الأمين العام للمنظمة ينس ستولتنبرغ.