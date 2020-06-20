بسبب مشاكل صحية.. واشنطن تفرج عن رجل أعمال لبناني "يمول" حزب الله

أفادت وثائق قضائية بأن الولايات المتحدة تستعد للإفراج عن رجل أعمال لبناني يعتبر ممولا ماليا مهما لحزب الله، قبل عامين من انقضاء محكوميته بالسجن ومدتها خمس سنوات، وذلك بسبب مشاكله الصحية وخطر إصابته بفيروس كورونا.

في 28 أيار/مايو، وافق قاض فدرالي في واشنطن على طلب استرحام طارئ تقدّم به قاسم تاج الدين (64 عاما) بحجة أنه يعاني "مشاكل صحية خطرة" تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبالتالي سيكون بإمكان تاج الدين العودة إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.

واستنادا إلى وثائق المحكمة، غادر تاج الدين سجن كمبرلاند الفدرالي في ماريلاند بعد حجر صحي استمر أسبوعين، ووُضِع في مركز احتجاز بإنتظار ان يتمكن من العودة على متن رحلة جوية مقررة في تموز/يوليو.

وقد أثار الإفراج عن تاج الدين تكهنات، إذ اعتبر البعض ان هذه الخطوة جاءت ردا على إطلاق لبنان في آذار/مارس سراح المواطن الأميركي اللبناني عامر الفاخوري المتهم بتعذيب سجناء عندما كان قياديا في ميليشيا تعاملت مع إسرائيل أثناء احتلالها جنوب لبنان.

ورفض وليم تايلور محامي تاج الدين هذه الادعاءات، قائلا "إنه إفراج لأسباب إنسانية، يمكنكم رؤية ذلك في المستندات. لا علاقة لهذا بالفاخوري".

في أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين المتحدّر من بيروت "مساهماً مالياً مهماً" لمنظمة "إرهابية"، بسبب دعمه لحزب الله الشيعي اللبناني الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية. وبالتالي مُنِع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنّه كان متهمًا بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية.

في آذار/مارس 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية.