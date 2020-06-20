شاهد.. احتجاج في العاصمة باريس من نشطاء في حركة "ضد الانقراض"

ناشطون من حركة "تمرد ضد الانقراض" رشوا مقر "أصحاب الأعمال" في العاصمة باريس بالطلاء الأحمر، كحركة رمزية ضد ما يعتبرونها ممارسات رجال الأعمال للضغط على الحكومة الفرنسية لخفض الشروط والمعايير البيئية بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

أحد المحتجين نوه إلى أن الطلاء الأحمر يرمز للدم، وأن الهدف هو التنديد بطريقة ساخرة من تصرفات جماعات الضغط، مشددا على أن أزمة المناخ تسببت بحالات وفاة أيضا، وتسببت بانتشار المجاعات والأوبئة.