وباء كوفيد-19: تغطية مباشرة لآخر المستجدات العالمية

أودى فيروس كورونا بما لا يقلّ عن 461,665 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسميّة.

وتخطّى عدد المصابين بالفيروس في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة المليوني مصاب، نصفهم في البرازيل حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح حوالى 50 ألف شخص.

وذكّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مواطنيه بأن اسبانيا تبقى معرضة لفيروس كورونا وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها أمام الأوروبيين.