الحزب التقدمي الصربي يتقدم نتائج الانتخاباات البرلمانية بحوالي 60 في المائة من الأصوات

بدا حزب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على وشك تعزيز قبضته على السلطة هذا الأحد حيث أشارت التقديرات إلى حصوله على 60 في المائة من الأصوات. وقد تعزز هذا الفوز بعد أن قاطع جزء من المعارضة الانتخابات البرلمانية، التي تعدّ الانتخابات الوطنية الأولى في أوروبا منذ العزل الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

ولم يترشح ألكسندر فوتشيتش، الذي عزز موقفه منذ الأزمة الصحية، في هذه الانتخابات ولكن اسمه ظهر على أوراق الاقتراع بصفته رئيس الحزب التقدمي الصربي الذي يُهيمن على السلطة منذ 8 سنوات.

وكان فوز الحزب التقدمي الصربي بأكثر من 50 في المائة من الأصوات متوقعا في مواجهة المعارضة التي سيطر عليها التشرذم حيث قاطعت الأحزاب الرئيسية الانتخابات على أساس أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون حرةً بسبب عدم توازن المشهد الإعلامي والديموقراطي. ويأتي الحزب الاشتراكي شريك الحزب التقدمي الصربي في الائتلاف الحكومي في المركز الثاني بحوالي 12 في المائة. وهناك حوالي عشرين مجموعة صغيرة شاركت في الاقتراع.

وشهدت المشاركة في الانتخابات تراجعا، ولكنه ليس دراماتيكيا حسب البعض، وقبل ساعة واحدة من إغلاق مراكز الاقتراع، تم تقدير نسبة المشاركة بـ 45 في المائة من قبل منظمة "سي آر تي أي" غير الحكومية المستقلة، أي بأقل من 7 نقاط مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2016.

ويمنح الدستور للرئيس موقعاً فخرياً، لكن ألكسندر فوتشيتش ليس كذلك، بل هو الشخصية التي تتخذ القرارات في الحكومة. ولم يعلن بعد عن اسم رئيس الوزراء المقبل في حال فاز حزب فوتشيتش في الانتخابات. وعلى الملصقات الانتخابية، لم يكتب اسم الحزب التقدمي الصربي بل عبارة "اختاروا ألكسندر فوتشيتش من أجل أولادنا".

ويرى المحللون في النظام الصربي "نظاماً سلطوياً تنافسياً". ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بلغراد دوسان سباسوجيفتش "لدينا منافسة، لكن الأطراف الفاعلة ليست متساوية".

ويرى المحللون أن الحزب الحاكم يحظى بالمشهد الإعلامي الذي تهيمن عليه الصحافة الموالية للحكومة، وبقاعدة انتخابية واسعة تتكون من موظفي الخدمة العامة وأقاربهم.

أما العامل المجهول الأكبر في هذا الاستحقاق فيبقى نسبة المشاركة، وسط المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والدعوات الساخرة لمعارضي الإقتراع من الناخبين "الالتزام بالتباعد الإجتماعي مع مكاتب الإقتراع".

يعتبر رئيس الجمهورية الذي تولى مرتين رئاسة الحكومة أن الخطر الحقيقي على الديموقراطية هو مقاطعة الانتخابات. ويتهم المعارضة بأنها تستخدم ذلك للتستر على حقيقة عدم تمتعها بالشعبية.

والرئيس البالغ من العمر 50 عاماً يتمتع بشعبية غير مسبوقة حالياً وفق استطلاعات الرأي التي تظهر خروجه أقوى من أزمة صحية أجبرت المرشحين على خوض حملاتهم افتراضياً.

ورغم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس من جديد مع بدء رفع العزل، نجحت صربيا التي قتل فيها الوباء 260 شخصاً، بتفادي السيناريوهات الكارثية التي حصلت في الخارج. وتم توزيع الكمامات والقفازات في مراكز اقتراع هذه الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل-نيسان.

وبعيداً عن إدارة الوباء، يتمتع الرئيس، الذي كان سابقاً قومياً متشدداً واختار التوجه نحو الغرب والاتحاد الأوروبي، بقبول من يعتبرونه قريباً من الشعب.

ويوضح دوسان سباسوجيفيتش "وجد طريقة في التحدث باسم الناس الفقراء، الأقل تعليماً، من يعيشون في مناطق تغيب فيها الفرص".

وفي امكان الرئيس التعويل على افرقاء داعمين على الساحة الدولية. واضافة الى روسيا والصين، يستطيع الاتكال على الغرب الذي يعتبر انه قادر على حل الخلاف مع كوسوفو، الاقليم السابق الذي تصر صربيا على رفض الاعتراف باستقلاله.

وأولى الرئيس أهمية لمشاريع البنى التحتية، وتعهد على سبيل المثال بمضاعفة الراتب الشهري حتى 900 يورو بحلول عام 2025.

ويعتبر رادوجكو سوفرليتش المهندس البالغ من العمر 58 عاماً "أن فوتشيتش يستحق الدعم"، مضيفاً "أقام طرقات، أنفاقا وجسورا ودور حضانة".