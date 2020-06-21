ترامب: بايدن استسلم لعصابة الجناح اليساري و"يعاني من مشكلة صحية"

قال ترامب في خطابه الذي استغرق ساعتين أنّ منافسه الديمقراطي في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لم يحقّق أي إنجاز خلال سيرته المهنية في واشنطن على مرّ نصف قرن.

وقال ترامب إنّ بايدن "لم يحقّق شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس..." ثم أضاف "جو بايدن ليس زعيم حزبه، جو بايدن دمية في يد اليسار الراديكالي".

وتابع "لقد استسلم جو بايدن لعصابة الجناح اليساري. بصراحة، هل هناك أحد يعتقد فعلاً أنّه يسيطر على هؤلاء الراديكاليين المهووسين؟".

وحذّر الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية الأميركيين من أنّه "إذا انتُخب بايدن فهو سيسلّم بلدكم لهذه العصابات، هذا أمر مؤكّد 100 بالمئة". كما اتّهم الرئيس الجمهوري (74 عاماً) منافسه الديمقراطي (77 عاماً) بأنّه يعاني من مشكلة في صحّته.

وقال "هناك خطب ما في ما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم".

كما شكّك ترامب بقدرات بايدن الذهنية، وقال "هل تعلمون ماذا يقول (بايدن) لزوجته عندما لا يخلط بينها وبين أخته؟ "أخرجيني بحقّ الله من هنا، هؤلاء الناس مجانين". هذا ما يقوله. هو لا يسيطر على شيء بتاتاً".

واتّهم ترامب بايدن بأنّه لا يفهم حتى معنى الردود التي تصدر باسمه. وقال "عندما أقرأ عبارات معقّدة للغاية ومكتوبة بكلمات منتقاة بعناية أقول جو لم يقل هذا، جو لا يفهم حتّى معنى هذا الكلام".