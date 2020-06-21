شاهد: أضرار خلفتها ليلة من الشغب والمواجهات مع الشرطة في شتوتغارت الألمانية

ألحق مئات الأشخاص أضراراً بمحلات تجارية ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات ليلة السبت-الأحد، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر قوات الأمن، وفقاً للسلطات المحلية.

وذكر متحدث باسم شرطة مدينة شتوتغارت الألمانية أنه لا تتوفر لديه معلومات فورية عن الجناة أو دوافعهم الدقيقة مضيفاً أن "أضراراً تمّ تسجيلها بالفعل".

وتدهور الوضع نحو منتصف الليل عندما هاجم مئات من الشباب ضمن مجموعات صغيرة الشرطة في شوارع وسط المدينة لعدة ساعات بالحجارة والحصى والزجاجات الفارغة.

وأشار المتحدث إلى أن عدداً من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة.

وجرى تكسير العديد من واجهات المحلات وتخريب المتاجر، لا سيما في أحد أبرز شوارع التسوق الرئيسية في المدينة، كما ظهر في العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

فيديوهات انتشرت في وسائل التواصل منذ الأمس

وأشارت قناة "إس واي أر" المحلية بشكل خاص إلى متجر مجوهرات ومطعم للوجبات السريعة ومحل لبيع الهواتف النقالة. كما كسر الشبان عدة سيارات تابعة للشرطة.

وعاد الهدوء قرابة الساعة الثالثة صباحاً (بالتوقيت المحلي) بعد وصول تعزيزات من الشرطة. وقد وقعت حوادث مماثلة خلال أعطال نهاية الأسبوع السابقة في المدينة، لكنها كانت أقل حدة.