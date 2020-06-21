شاهد: شرطة هنود يحتفلون باليوم الدولي لليوغا على ارتفاع أكثر من 5300 متر

قام أفراد شرطة الحدود الهندية-التبتية بممارسة اليوغا على ارتفاع أكثر من 5300 متر (17388 قدماً) في ممر خاردونج في لادكاش في اليوم الدولي لليوغا.

وقاموا أيضاً بممارسة هذه الرياضة على جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج في سيكيم.

ويحل اليوم الدولي لليوغا هذا العام فيما الهند وغيرها من دول العالم تواجه وباء كوفيد-19، الذي أغلق نوادي التمرين.

وفي هذه المناسبة، خاطب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأمة قائلاً: "بسبب جائحة كورونا، يشعر العالم اليوم بالحاجة إلى اليوغا أكثر من أي وقت مضى" ثم أضاف " المناعة القوية تساعد على هزيمة هذا المرض".

ويحتفل الهنود باليوم الدولي لليوغا من خلال تنظيم جلسات جماعية، ولأن إجراءات التباعد الاجتماعي لم تسمح لهم بحضور احتفالية الذكرى السنوية السادسة لليوغا، لجأ الكثير منهم إلى ممارستها عبر الإنترنت .