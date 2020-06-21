شاهد: نقل الحافلة الشهيرة "ماجيك باص" من موقعها في ألاسكا

نقلت حافلة قديمة تعود إلى الأربعينيات في ألاسكا استحالت مكاناً يقصده المغامرون من أنحاء العالم خصوصاً منذ ظهورها في فيلم "إنتو ذي وايلد" لشون بن من أجل حماية المتنزهين المغامرين.

وقد ظهرت هذه الحافلة التي يطلق عليها "ماجيك باص" أو "فيربانكس باص 142" في كتاب "إنتو ذي وايلد" لجون كراكاور (1996) وفي فيلم يحمل العنوان نفسه العام 2007 من إخراج شون بن.

وتدور أحداث القصة حول مغامر شاب يدعى كريس ماكاندلس أمضى صيف العام 1992 في الحافلة بهدف الهرب من زحمة المدن وتوفي جوعاً بعد 114 يوماً.

وتقع هذه الحافلة في نهاية مسار ستامبيد وقد انتهى بها الأمر إلى جذب عدد متزايد من الفضوليين الذين لم يكونوا دائما مستعدين لهذه المغامرة بشكل جيد.

بين عامي 2009 و2017، نظمت 15 عملية إنقاذ مرتبطة بالمركبة الشهيرة، وفقا للسلطات المحلية.

وقد توفي البعض، مثل مسافرين أتوا من سويسرا أو بيلاروسيا، في عامَي 2010 و2019، غرقاً خلال بعثات استكشافية لرؤية "ذي ماجيك باص" أو "الحافلة السحرية".

وقال الحرس الوطني الخميس إن الحافلة نقلت من مكانها النائي بواسطة طائرة هليكوبتر عسكرية، وسيتم الاحتفاظ بها في الوقت الحالي في موقع آمن حتى يتم تحديد ما يجب فعله بها ومن المرجح أن تعرض أمام الجمهور.