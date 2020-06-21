بالفيديو والصورة: ظاهرة الكسوف الحلقي النادر في مراحل

تمكن شغوفون بعلم الفلك من مشاهدة ظاهرة "حلقة النار" وهي كسوف نادر للشمس على طول شريط ضيق يمتد من غرب إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية مروراً بالهند والشرق الأقصى.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر الذي يمر بين الأرض والشمس قريباً بما فيه الكفاية من كوكبنا لحجب ضوء الشمس تماما تاركا أسطوانة رفيعة من الشمس مرئية.

ويحصل ذلك مرة كل سنة أو سنتين ويمكن رؤيته فقط في شريط ضيق عبر العالم.

AP Photo

وتزامنت الظاهرة الأحد مع أطول يوم في نصف الكرة الشمالي، خلال الانقلاب الصيفي، عندما يميل القطب الشمالي للأرض بشكل مباشر نحو الشمس.

وبدأت هذه الظاهرة الفلكية بعيد شروق الشمس في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتباراً من الساعة 05.56 بالتوقيت المحلي واستمرت العتمة دقيقة و22 ثانية وهي الفترة القصوى لهذه الظاهرة الراهنة.

AFP

واتجهت بعدها شرقا عبر إفريقيا وآسيا ووصلت إلى ذروتها مع هالة كاملة للشمس حول القمر فوق اوتاراخند في الهند قرب الحدود الصينية-الهندية عند منتصف النهار و10 دقائق بالتوقيت المحلي.

وكان المنظر الأجمل لكنه الأقصر إذ استمر 38 ثانية مع اصطفاق مثالي للأرض والقمر والشمس.

في شرق إفريقيا تمكن الفضوليون في نيروبي عاصمة كينيا البعيدة عن المسار المثالي للظاهرة، من رؤية الكسوف جزئياً إذ غطت الغيوم لثوان اللحظة المحددة التي حجب فيها القمر كلياً تقريباً نور الشمس.

AFP

وقالت سوزان مورابانا مؤسسة برنامج "ترافيلينغ تلسكوب" التعليمي "رغم ذلك كان الأمر رائعاً فأنا شغوفة جدا بظواهر الكسوف والخسوف. وهي من الأمور التي جعلتني أهتم بعلم الفلك".

ولولا انتشار فيروس كورونا المستجد لكانت نظمت رحلة إلى بحيرة ماغادي في جنوب كينيا حيث السماء صافية عموماً أكثر مما هي عليه في العاصمة.

وأوضحت "مع الجائحة لا يمكننا أن نجتمع بأعداد كبيرة أو نجعل الأطفال يراقبون ويقيمون بنشاطات" إلا أنها تمكنت من تشارك الحدث مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت "انضم إلينا نحو 50 شخصا عبر زوم وعبر فيسبوك لايف".

AFP

وشمل الكسوف الكامل 2 في المائة فقط من سطح الأرض الأمر الذي يجعل الظاهرة استثنائية. وقال عالم الفلك فلوران ديليفي إن "الكسوف الحلقي مرئي من حوالى 2 في المائة من سطح الارض" فقط.

وأضاف "إنه يشبه إلى حدٍّ ما التحول من 500 واط الى 30. إنه ضوء خافت ولا يمكنك من الرؤية أيضاً".

AFP

وكان الكسوف الكامل مرئياً في أماكن متعاقبة على الأرض لنحو أربع ساعات وكان آخرها تقريباً تايوان قبل أن يتجه مسار الكسوف إلى المحيط الهادئ. وشهد الناس على بعد مئات الكيلومترات على جانبي خط الوسط في 14 بلدا حلول العتمة قليلاً لكنهم لم يروا "حلقة النار".

AFP

وعادة ما تكون الأحوال الجوية حاسمة لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح.

وقال عالم الفيزياء الفلكية فريد إسبيناك، وهو خبير في توقع الكسوف على موقع "ناسا إكليبس"، "الطقس الجيد هو الأساس لمشاهدة الكسوف بشكل واضح.

من الأفضل رؤية كسوف من سماء صافية لمدة قصيرة من كسوف أطول في ظل أجواء غائمة".

AFP

ويحدث الكسوف الشمسي دائما قبل أسبوعين تقريباً من الخسوف القمري أو بعده، عندما ينتقل القمر إلى ظل الأرض. وخسوف القمر يكون مرئيا من نصف سطح الأرض.

وسيكون هناك كسوف شمسي ثانٍ في العام 2020 في الـ 14 ديسمبر-كانون الأول فوق أمريكا الجنوبية. ونظراً إلى أن القمر سيكون أقرب قليلاً إلى الأرض، سيحجب ضوء الشمس كلياً.