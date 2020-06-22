إيطاليا ستقيم الوضع بعد توصيات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حول عزل مرضى كورونا

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن توصيات جديدة بخصوص فيروس كورونا تتعلق بفترة الحجر الصحي المفروضة على المصابين، طلبت وزارة الصحة الإيطالية من مستشاري الحكومة إعادة تقييم الوضع في واحد من أكثر البلدان التي تضررت من الفيروس.

وأوصت وزارة الصحة الإيطالية بالنظر في التوصيات الجديدة التي تفيد بإمكانية خروج الأشخاص المصابين بوباء كوفيد 19 من الحجر الصحي قبل أن تظهر اختباراتهم نتائج سلبية.

وكانت منظمة الصحة قد قالت إن الأشخاص المصابين الذين قضوا عشرة أيام متتالية في العزل، يمكن أن ترفع حالة الحجر عنهم إن لم يظهروا أعراضاً لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

هذه التطورات تشكل نقلة كبيرة من التوصيات السابقة التي كانت تطلب بعزل الأشخاص المصابين حتى تسجيلهم نتائج سلبية في اختبارين متتالين يتم إجراؤهما بفارق 24 ساعة.

ويأتي الإعلان الجديد للمنظمة في وقت ما زالت فيه الدول تصارع للوصول إلى الطريقة الأمثل للتعامل مع المصابين الذين لم يعودوا يشكلون خطراً على الآخرين.

يذكر أن حصيلة وفيات الوباء التي سجلتها ألمانيا وصلت إلى 34,634، مع تسجيل 224 إصابة جديدة الأحد والإعلان عن 24 وفاة خلال اليوم السابق.