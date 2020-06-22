شاهد: حانة متنقلة على أربع عجلات في لندن

وجدت شركة "رود بروري" البريطانية لتوزيع براميل الجعة نفسها في مأزق، بعد أن فرضت السلطات إجراءات الحجر الصحي في البلاد بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وفيما كانت حانات الشركة تبيع بسرعة القارورات الجاهزة في الأيام العادية، أصبح بحوزة متجر كائن في شرق لندن حوالي 3000 برميل من الجعة في زاوية المحل. ولم يكن هناك مكان يمكن الذهاب إليه لترويجها، مع إغلاق الحانات والمطاعم أبوابها. ويقول مدير العمل بيت براون إن ذلك دفعه إلى إيجاد فكرة جديدة تمثلت في الذهاب إلى الناس بتلك البراميل على متن عربة كانت بمثابة حانة متنقلة، وعلى إحدى واجهاتها حنفيات يتدفق منها الشراب لتلبية الطلب في كل مرة. ويتم تلبية الطلبات عن طريق الانترنت. وقد ابتكر مصنع الجعة تلك الشاحنة.