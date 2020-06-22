إسبانيا تعيد فتح التحقيق في مقتل "جورج فلويد المغربي" على يد الشرطة

جورج فلويد المغربي... تتغير الأسماء والجغرافيا، ويبقى الألم والغضب نفسه.

قبل نحو عام من الآن وفي مركز للأحداث في ألميريا فارق فتى يبلغ من العمر 18 عاماً الحياة على يد الشرطة الإسبانية. وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية حينها وحفظ الملف.

الآن يتشكل ائتلاف يضم محامين وسياسيين وجمعيات مجتمع مدني في إسبانيا والمغرب يدفع بالقضية مجدداً إلى الأضواء وبعد التقدم بدعوى أمام القضاء الإسباني للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في القضية، وينجح في مسعاه مع إعلان مكتب المدعي العام في ألميريا مواصلة التحقيق، لكشف ملابسات وفاة الشاب إلياس الطاهري في مركز الأحداث "تيراس دي أوريا".

هذا التحرك أتى على خلفية تسريب صحيفة "إل باييس" الإسبانية مقطع فيديو جديد، يكشف تفاصيل ما حصل في تموز/ يوليو من العام الماضي. ويظهر الفيديو خمسة من حراس مركز الإيواء يقيدون الفتى ويحاولون السيطرة عليه في طريقة مشابهة للطريقة التي تعاملت فيها الشرطة الأمريكية مع الأمريكي جورج فلويد. مدة الفيديو دامت نحو 13 دقيقة، قبل أن يفارق إلياس الطاهري الحياة.

مسار الأحداث الجديد الذي كشف عنه التسجيل مخالف لما كان القضاء الإسباني قد توصل إليه من نتائج، حين اعتبر الحادث حينها عرضياً وغير مقصود، مبرئاً الشرطة الإسبانية ومتهماً الفتى بإبداء مقاومة عنيفة.

هذا ما دفع لتشكيل الائتلاف الجديد تحت اسم "ائتلاف العدالة من أجل إلياس"، لتحريك القضية مجدداً والمطالبة بالعدالة لطاهري المنحدر من تطوان.

وقال محمد الشايب النائب السابق في البرلمان الإسباني ورئيس مؤسسة ابن بطوطة ببرشلونة - وهي طرف رئيس يعمل على القضية - في تصريحات صحفية إن شريط الفيديو الجديد يظهر ما حصل تماماً، وأن حراس المركز قاموا بخنق الفتى خلال عملية اعتقاله مع دراية أحد الحراس بأن الفتى يختنق ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال الشايب إن الدعوى حُركت في الخامس عشر من حزيران/ يونيو الماضي بعد تنسيق مع نادي المحامين في الدار البيضاء.

وشن نشطاء مغاربة حملة على وسائل التواصل الجتماعي الأحد لمطالبة وزارة الخارجية المغربية بالضغط على السلطات الإسبانية والسعي للتحقيق العدالة عبر محاكمة المتورطين في مقتل الطاهري.