اتهامات لجاستين بيبر بالاعتداء الجنسي

نشر حساب اسمه "دانيال" تصريحات لفتاة قالت فيها إنها كانت ضحية اعتداء جنسي من قبل المغني الكندي جاستن بيبر، لكن هذا الحساب تم حذفه، دون معرفة سبب حذفه، إلا أن سيدة أخرى وجهت اتهامات مماثلة للمغني، وهو ما نفاه بشدة، مؤكدا على أن ما قيل مجرد اتهامات بعيدة عن الواقع.

وقالت دانيال في تغريدتها:" أكبر بيبر بعام، وكان عمري وقت الحادثة 21 عاما، إلا أنني لم أعط موافقتي على "إقامة علاقة، قررت العام الماضي أن أقول لأصدقائي المقربين وأسرتي".

ونشر بيبر على حسابه على تويتر تغريدات عدة تدعم حجته، البداية كانت بقوله بأنه لا يرغب بالكتابة عن المواقف التي يمر بها، لكن فريق عمليه وزوجته نصحوه بأن يكتب لينفي التهم، ليؤكد في تغريدة تالية بأنه جمع الأدلة والبراهين التي تدحض التهم الموجهة إليه من قبل حساب ظهر قبل نحو 24 ساعة، يتحدث عن اعتدائه جنسيا على فتاة في 9 مارس- آذار 2014 في تكساس في فندق "فور سيزن" وأكد فيها أيضا أنه لم يكن في هذا المكان مسبقا.

وأكد أنه خلال حفله في تكساس، كان بصحبة صديقته سيلينا غوميز، مرفقا حجته بخبر من صحيفة ليدعم أقواله، ومن ثم نشر خبرا آخر، يتحدث عن حفلة لسلينا غوميز في هوستون، ما أخره عن الوصول إلى أوستن في تلك الليلة.

ثم نشر تغريدة لمعجبة تدعى إيرين ألينش قالت فيها إنها رأت جاست بيبر في أوستن، ملمحا إلى أن تاريخ هذه التغريدة 10 مارس- آذار وليس 9 من ذات الشهر اليوم الذي ادعت فيه المغردة أنها تعرضت للاعتداء.

بعدها نشر جاستن حجوزات من خلال موقع إر بي أن بي بتاريخ 9 مارس-آذار، وأنه أقام بفندق " ويستن" في اليوم التالي، وأنه لم يقم أبدا في فندق " فور سيزن".

وأكد بيبر أن أي اتهام له بالاعتداء الجنسي سيؤخذ على محمل الجد، وأن القصة الملفقة له غير صحيحة، وغير منطقة، وأنه سيعمل مع تويتر والسلطات لاتخاذ إجراء قانوني.

فتاة أخرى اسمها على حسابها في تويتر "كادي" قالت إنها تصدق دانيال، وأنها ضحية اعتداء جنسي هي الأخرى من طرف جاستن بيبر، وكتبت في تغريدتها أنها تعرضت للاعتداء في حفل له في نيويورك في العام 2015، أمسك بيدها، على حد قولها، وتروي بقية تفاصيل عملية التحرش، وكيف تمكنت من الهرب منه.