دواء لسيولة الدم يقلل من مضاعفات فيروس كورونا

قال باحثون أمريكيون إن دراسة أثبتت نجاح دواء لسيولة الدم في تخفيض ظهور بعض من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل الأزمات القلبية والجلطات الدموية.

وتم إعطاء عقار "زارلتو" لـ4900 مريض عولجوا من الفيروس بينما مُنح 4900 مريض دواءاً وهمياً ووضعت المجموعتان تحت الملاحظة لمدة ستة أسابيع عقب خروجهم من مستشفى نورثويل هيث في مدينة نيويورك.

وأظهرت النتائج أن الدواء، المعروف أيضاً باسم "ريفاروكسابان"، قلل من إصابة المتعافين من الفيروس بجلطات دموية وأزمات قلبية بنسبة 28%.

وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب كما قامت مستشفى نورثويل هيث بتعديل بروتوكولها في متابعة حالات المتعافين من كوفيد-19 بناء عليها.

وقال أليكس سبيروبولوس، رئيس الباحثين بالدراسة: "نتائج الدراسة مشجعة للحد المحتمل من نوبات التجلط التي تهدد الحياة وذلك من خلال استخدام عقار ريفاروكسابان للمرضى بعد خروجهم من المستشفى".

وبلغ متوسط أعمار المرضى موضع الدراسة 68 عاماً لم يعان أي منهم من نزيف دموي وهو أحد الأعراض الجانبية لبعض من أدوية السيولة الأخرى.