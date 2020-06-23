شاهد: هاتف آيفون سيعوض مفتاح السيارة التقليدي .. آخر ابتكارات آبل

هاتفك سيحل محل مفتاح سيارتك، لن يكون من داع بعد الآن لأن تحمل مفتاحاً وستكتفي بهاتف آيفون، هذا ما تقوله لنا آبل.

هذا الإعلان أتي خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين حول العالم، حيث أكدت آبل أنه قريباً سيكون بإمكاننا استخدام الهواتف الذكية عوض مفاتيح السيارات.

ترى آبل أن مفاتيح السيارات بشكلها العادي الحالي، حتى النسخ الأكثر تطوراً وتعقيداً منها والتي قد تحتوي على شاشة خاصة بها، يمكن تطويرها وتحسينها بشكل أكبر.

وهذا ما بدأت بتطبيقه فعلاً على أرض الواقع وتجربته بشكله الأولي مع دفعة 2021 من سيارات بي إم دبليو من الفئة الخامسة، حيث ستتوفر هذه الخاصية في هذا النموذج من السيارات أولاً، لكن آبل تريد توسيع التطبيق ليشمل سيارات أخرى.

وعرضت إميلي شوبرت، كبيرة مديري هندسة تجربة السيارات في آبل، كيف يمكن للسائق النقر على مقبض الباب باستخدام جهاز آيفون الخاص به لفتح السيارة ثم وضعه على لوحة الشحن والضغط على زر تشغيل السيارة.

تعتمد تقنية آبل على ما يُعرف باسم الاتصال بالحقل القريب، والذي يسمح للأجهزة الواقعة على بعد بضعة سنتيمترات من بعضها البعض بتبادل البيانات لاسلكيًا، إلا أنها تخطط للانتقال إلى استخدام تقنية مختلفة، ذات نطاق أوسع، ستسمح بفتح القفل من مسافات أكبر، مع بقاء الهاتف في جيب السائق أو حقيبته.

كما سيتاح لمالكي سيارات "بي إم دبليو" مشاركة مفتاح السيارة الافتراضي مع الأصدقاء من خلال خدمة الرسائل iMessage، وهي خدمة مماثلة لخدمة تقدمها فولفو تتيح مشاركة المفاتيح من خلال الهواتف الذكية.

ويتوقع كريغ فيديريغي، نائب الرئيس لهندسة البرمجيات في آبل، أن يرى العالم دعمًا لمعيار النطاق العريض الفائق الجديد في السيارات الجديدة العام المقبل.