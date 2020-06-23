شاهد.. متظاهرون يحاولون اسقاط تمثال الرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون

حاول متظاهرون في واشنطن اسقاط تمثال للرئيس الأمريكي السابق أندرو كاسون الواقع بالقرب من البيت الأبيض، قبل أن تنجح الشرطة بتفريقهم.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمتظاهرين تسلقوا التمثال وربطوه بالحبال في محاولة لإسقاطه. وكانت معاملة جاكسون للأمريكيين الأصليين في القرن التاسع عشر دون رحمة، السبب في جعل تمثاله هدفا للمتظاهرين الذين يحاولون طمس الحقبة التاريخية العنصرية للولايات المتحدة، في قرون مضت.

وفي اليوم الأول من شهر يونيو، أخلت قوات الأمن ساحة لافاييت من المتظاهرين ليتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الخروج والتقاط صور في محيط الكنيسة.