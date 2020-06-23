كوريا الجنوبية تعترف بأنها تواجه "موجة ثانية" من تفشي عدوى كورونا

أقرت كوريا الجنوبية الثلاثاء بانها تواجه منذ منتصف أيار/مايو "موجة ثانية" من انتشار فيروس كورونا المستجد مع تسجيل 35 الى 50 حالة جديدة يوميا وخصوصا في سيول وضواحيها.

وكانت البلاد في شباط/فبراير ثاني دولة ينتشر فيها الوباء بعد الصين التي ظهر فيها المرض. لكن سلطات كوريا الجنوبية تمكنت من السيطرة على الوضع عبر اعتماد استراتيجية فحوصات مكثفة وتتبع المخالطين للأشخاص المصابين حتى بدون فرض اجراءات عزل إلزامية.

وخففت تعليمات الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي بعد العطلة في مطلع ايار/مايو وعادت البلاد عموما الى الحياة الطبيعية.

لكن منذ بضعة أسابيع باتت تسجيل ما بين 35 و 50 إصابة جديدة بالفيروس لا سيما في العاصمة سيول وضواحيها، المنطقة التي يتركز فيها حوالى نصف سكان البلاد.

وقال مدير المراكز الكورية لمراقبة ومنع الأمراض جونغ اون-كيونغ "نعتقد أن الموجة الثانية مستمرة منذ عطلة أيار/مايو".

وأعيد فرض اجراءات التباعد الاجتماعي في نهاية أيار/مايو بعد ظهور بؤر إصابات في سيول وبالقرب منها. وغالبية الحالات المسجلة في الأسابيع الثلاثة الماضية كانت لأشخاص قدموا من الخارج.

وأحصيت 46 حالة جديدة الثلاثاء ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد الى 12 ألفا و484. ومن بين الحالات ال46 الجديدة هناك 30 لأشخاص قدموا من الخارج.

وحذر رئيس بلدية سيول بارك وون-سون الاثنين من اجراءات أشد ستتخذ في المدينة إذا ارتفع عدد الإصابات عن 30 لثلاثة أيام متتالية. والثلاثاء تم احصاء ست حالات.

وقال إنه اذا لم تتمكن العاصمة من وقف الموجة الحالية فان إجمالي عدد الحالات اليومية قد يصل الى 800 بحلول شهر.

وعبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين "عن ثقته" قائلا "ما تعلمناه في الأشهر الخمسة الماضية هو أنه يمكننا وقف الإصابات اذا احترمنا القواعد الأساسية لوقف الانتشار وتعليمات الحكومة".