لماذا لا تنجذب النساء لمواعدة الرجال من محبي القطط؟

أفادت دراسة أجرتها جامعة ولاية كولورادو الأمريكية بأن الرجال من محبي القطط يملكون فرصاً أقل من غيرهم في جذب النساء على مواقع وتطبيقات التواعد الغرامي.

وعرض باحثو الدراسة صوراً لرجلين بصحبة و بدون قطط فوجدوا انجذاباً أكبر تجاه الصور التي التقطت للرجال دون قططهم.

وقال الباحثون: "كان يُنظر إلى الرجال الذين يحملون القطط على أنهم أقل ذكورة وأكثر عصابية ويميلون للانفتاح والموافقة الدائمة وهو ما جعلهم أقل قابلية للمواعدة في نظر النساء".

وعند رؤيتهن لصور أحد الرجلين وحده دون قطته، قال 38% من النساء إنهن قد يواعدنه بشكل عارض وقال 37% منهن إنهن قد يفكرن في علاقة جدية معه.

ولكن عند رؤيتهن لصور نفس الرجال حاملاً قطته انخفضت تلك النسب إلى 33% بينما قال 14% منهم إنهن لن يواعدن الرجل على الإطلاق.

وشارك 708 امرأة في الدراسة التي أجريت عبر الإنترنت.

وعلق مؤلفو الدراسة على نتائجها قائلين: "النساء يفضلن الرجال أصحاب الجينات الجيدة، بمعنى تعريفهم كأصحاب صفات أكثر ذكورة ومن الواضح أن وجود القطط يقلل من هذا التصور لديهن".