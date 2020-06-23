منظمة الصحة العالمية: تسارع انتشار كورونا في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد الحالي يعود إلى بلوغ الوباء ذروته في عدد من أكبر الدول حول العالم.

وطبقاً للدكتور مايكل ريان، رئيس الطوارئ بالمنظمة، تتسارع معدلات انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال ريان للصحافيين: "الأعداد تتزايد بسبب تطور الوباء في عدد من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان في نفس الوقت".

وأضاف: "من المؤكد أن هناك تحولاً في أن الفيروس أصبح راسخاً جداً الآن".

ونفى ريان أن يكون ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 في تلك المناطق بسبب تعميم اختبارات الكشف عن الفيروس بها مثلما ادعت الولايات المتحدة والهند.

وقال: "لا نعتقد بأن الأمر يتعلق بظاهرة الاختبارات"، مضيفاً أن بعض الدول سجلت ارتفاعاً في الوفيات وحالات دخول المستشفيات وهو ما لا علاقة له بزيادة الاختبارات.