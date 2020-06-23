هل سينفذ السيسي تهديده بالتدخل المباشر في ليبيا؟

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن تقدم القوات الموالية لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخل المباشر في ليبيا.

ومنذ إطاحة الديكتاتور معمر القذافي ومقتله في العام 2011، أصبحت ليبيا مسرحاً فوضوياً لمعارك تشارك فيه أطراف متعددة بينها مجموعات قبلية وجهاديون ومرتزقة مدعومة من أطراف خارجية عدة.

أدلى السيسي بتصريحاته عقب هزائم مني بها حليفه في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر عندما حاول التمدد غرباً والاستيلاء على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة مناوئة له ولحلفائه ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وانهار هجوم حفتر الذي استمر 14 شهراً بعد أن القت تركيا خلال الأشهر الأخيرة بثقلها العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وبمساندة أنقرة، حققت حكومة طرابلس انتصارات عسكرية وأجبرت الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر على الانسحاب وهي تسعى الآن إلى التوجه شرقاً نحو مدينة سرت، المدخل الرئيسي لآبار النفط في شرق ليبيا.

وقال السيسي السبت إن سرت قاعدة الجفرة الجوية "خط أحمر" وأن بلاده قد تضطر "للتدخل المباشر" في حال تعرضهما لأي تهديد.

لكنه في ذات الوقت دعا الطرفان إلى وقف إطلاق النار والتفاوض للتوصل إلى تسوية للنزاع بينهما.

وحظي موقف السيسي بدعم رئيس البرلمان الليبي المتمركز في الشرق عقيلة صالح وكذلك الإمارات والسعودية والأردن.

واستبعد المحللون اندلاع حرب شاملة بين مصر وتركيا.

استبعاد المشاركة المصرية

وقال يزيد صايغ الخبير في مركز كارنيغي لدراسات الشرق الاوسط إنه "لن يكون هناك حرب شاملة تشارك فيها القوات المصرية في ليبيا".

ورأت كلوديا غازيني من مجموعة الأزمات الدولية أن مصر وحلفاءها العرب ليس لديهم "وهم أنهم سيعيدون الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس. إن موقفهم بالأحرى دفاعي".

في مطلع حزيران/يونيو، اقترحت مصر مبادرة للسلام أطلقت عليها " إعلان القاهرة" داعية إلى وقف إطلاق النار وتفكيك المجموعات المسلحة وانسحاب المرتزقة. ورفضت حكومة الوفاق الوطني وتركيا هذه المبادرة.

وقالت مصر مراراً أن حدودها الغربية الطويلة مع ليبيا التي تمتد لمسافة 1200 كيلومتر مصدر قلق اساسي بالنسبة لها.

وأكدت القاهرة أن اعتداءات وقعت داخل الاراضي المصرية خطط لها جهاديون تسللوا عبر الحدود مع ليبيا.

وقال صايغ إن مصر "لا تثق في حكومة الوفاق وتنظر للتدخل التركي كتهديد جاد". وأضاف أن دعمها لحفتر "يرجع بالأساس الى أنها تأمل أن يتمكن من تأمين الحدود المشتركة".

وتدهورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كبير منذ أطاح الجيش في العام 2013 الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يدعمه.

والآن تخشى مصر من أن تتمكن المجموعات الموالية لتركيا من التسلل عبر حدودها.

إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أ ب

وتعتقد غزوني أن "الخوف الأكبر من احتمال تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق شرقا هو أن يصبح عدو مصر جار على الأرض".

ويرى المحللون أن السيناريو الأوقع هو أن تتدخل مصر لمساعدة حفتر على الاحتفاظ بالاراضي التي يسيطر عليها. ويقول صايغ أن "تدخلاً مباشراً سيساعدهم (قوات حفتر) كثيرا بتأمين ظهرهم وبالتالي سيتمكنون من إعادة نشر جزء من قواتهم في وسط ليبيا وسيؤدي كذلك إلى رفع روحهم المعنوية".

ورغم أن تدخلاً مصرياً مباشراً سيعزز فرص حفتر في الاحتفاظ بالسيطرة على سرت، إلا أن المحللين يعتقدون أن مصر تعتبر مثل هذا التدخل "الخيار الأخير".

وقال يزيد صايغ "إن احتمال تدخل مصر بشكل مباشر يتزايد رغم أنني أعتقد أن إدارة السيسي لا تفضل ذلك وستلجأ إلى ذلك كخيار أخير".

أكبر جيوش الشرق الأوسط

وتملك مصر أحد أكبر الجيوش في الشرق الأوسط كما أنها تحصل على أكبر نصيب من المساعدات الخارجية العسكرية الأمريكية (1،2 مليار دولار سنوياً).

وفي أيار/مايو الماضي، وافقت الولايات المتحدة على صفقة مروحيات هجومية لمصر قيمتها 2،3 مليار دولار .

وكانت فرنسا وYيطاليا وألمانيا وروسيا من بين أبرز الدول التي أمدت مصر بالسلاح خلال السنوات الأخيرة.

ولم يوضح السيسي طبيعة التدخل المباشر الذي تحدث عنه ولكنه دعا القوات المصرية ، أثناء زيارة لقاعدة سيدي براني الجوية القريبة من الحدود مع ليبيا، الى الاستعداد لأي مهمات "داخل أو خارج الحدود المصرية".

كما أبلغ ممثلي القبائل الليبية أن مصر على استعداد لدعم وتسليح وتدريب شبابها.

ولكن يبقى أن أي تدخل عسكري سيشكل عبئا مالياً كبيراً على اقتصاد البلاد الذي بدا يتعافى خلال العامين الاخيرين بعد أزمات متتالية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أعقب اسقاط حسني مبارك عام 2011.

واعتبرت غزاني أنه اذا قررت مصر بالفعل التدخل "ستكون مبادرة محفوفة بمخاطر كبيرة".

ولكن الموقف المصري قد يؤدي الى "مأزق استراتيجي ما نأمل أن يدفع الى جهود دبلوماسية أكثر جدية من المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سياسية دائمة للنزاع الليبي".