اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا في صفوف أندية الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء تسجيل أول ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أندية الدرجة الأولى، مع إجراء الفحوص استعداداً لاستئناف المنافسات الشهر المقبل.

ونقل الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، عن لجنته الطبية، "ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيداً لعودة المسابقات".

ولم يحدد الاتحاد ما اذا كان المسح الذي بدأ هذا الأسبوع ويشمل "اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق"، قد أدى الى ظهور أي حالات في يومه الأول.

وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الأسبوع الماضي استئناف منافسات الدوري المحلي اعتباراً من 25 تموز/يوليو، بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".

ويتصدر حامل اللقب الأهلي الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.

وتعقد اللجنة الخماسية المكلفة شؤون الاتحاد، اجتماعات مع مختلف الأندية في الوقت الحالي، لبحث سبل استئناف المنافسات، لاسيما لجهة إجراءات السلامة الصحية والطبية الواجب اعتمادها.

وسجّلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 58 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 2300 وفاة.