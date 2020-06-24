دبي تطالب الحانات والمطاعم بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية

في الوقت الذي بدأت فيه دولة الإمارات العربية برفع القيود المشددة التي فرضت مؤخرا للحد من تفشي فيروس كورونا، طالبت دبي الحانات والمطاعم بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية، بداية من الأربعاء وحتى إشعار آخر، بحسب ما نقلته صحيفة "جلف نيوز".

وتلقت الحانات والمطاعم في دبي الأربعاء إشعارًا من الشرطة، يشدد على ضرورة "الالتزام بتدابير الإغلاق لتجنب المساءلة القانونية".

وتشير التقارير الأولية إلى أن قرار المنع هذا ناجم عن عدم إلتزام المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي التي شددت السلطات على ضرورة تطبيقها في محاولة للحد من انتشار الوباء القاتل.

واعتبر آخرون أن القرار صدر عقب انتشار شريط فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عشرات المواطنين وهم مجتمعين في مكان واحد للاحتفال والسهر، غير آبهين بضرورة احترام مسافة التباعد الإجتماعي لاحتواء انتشار المرض.

وكانت دبي قد أعلنت في وقت سابق فتح أبواب الإمارة أمام الزائرين من السياح بدءاً من 7 يوليو/ تموز القادم. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حتى تاريخ اليوم في الإمارات 46133 إصابة مع تسجيل 307 حالة وفاة.