ترامب يصف كورونا بإنفلونزا "كونغ فلو" خلال تجمع انتخابي

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه فيروس كورونا المستجد بالـ"كونغ فلو" على الرغم من الانتقادات التي قالت إنه تعبير عنصري يجمع بين منبع الفيروس في الصين ورياضة الفنون القتالية "كونغ فو" .

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في مدينة فينيكس بولاية أريزونا يوم الثلاثاء: "إنه (الفيروس) يحمل جميع الأسماء المختلفة. ووهان... فيروس كورونا، أليس كذلك؟ كونغ فلو، كوفيد، كوفيد-19".

وأضاف: "يمكنني أن أعطيك العديد من الأسماء، بعض الناس يسمونها الإنفلونزا الصينية، إنفلونزا الصين، أليس كذلك؟"

وكان ترامب قد واجه انتقادات سابقة حين قال إن فيروس كورونا المستجد هو فيروس صيني بما أن بؤرته الأولى هي مدينة ووهان الصينية.

وسجل عدد من الأمريكيين أصحاب الأصول الآسيوية حوادث هجوم عنصرية من أشخاص اتهموهم بالتسبب في نشر الوباء الذي أدى لوفاة أكثر من 120 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحوالي 480 ألف شخص حول العالم.