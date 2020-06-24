اتهام ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي رون جيريمي بالاغتصاب

وُجهت إلى الممثل الأمريكي رون جيريمي المعروف في مجال الأفلام الإباحية تهمة اغتصاب ثلاث نساء والاعتداء الجنسي على رابعة على ما أعلنت أجهزة المدعية العامة في لوس أنجليس الثلاثاء.

وشارك جيريمي (67 عاماً) في أكثر من ألفي فيلم إباحي منذ نهاية السبعينات لكنه يواجه منذ فترة طويلة اتهامات في هذه الأوساط وقد استُبعد من الكثير من النشاطات في السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن أجهزة المدعية العامة في لوس أنجليس أن تهمة ارتكاب أربعة اعتداءات منفصلة بين العامين 2014 و2019، وجهت رسمياً إلى الممثل.

وارتُكبت عملية اغتصاب العام 2014 في منزله في لوس أنجليس والاعتداءات الثلاثة الباقية في حانة في هوليوود بين العامين 2017 و2019.

جيريمي أثناء توجيه الاتهامات له أ ب

ويراوح عمر مقدمات الشكاوى بين 25 و46 عاماً. وقد اختارت أجهزة المدعية العامة جاكي لايسي عدم الكشف عن هوياتهن. وتخلت هذه الأجهزة عن ملاحقة رون جيريمي في قضية خامسة تعود للعام 2016 لعدم توافر عناصر كافية.

وقال محامي رون جيريمي لوكالة فرانس برس إن هذه الاتهامات شكلت "مفاجأة" ونفاها بالكامل.

وأوضح المحامي ستيوارت غولدفارب "هو ليس بمغتصب. رون وعلى مر السنين وبسبب ما يقوم به كان شريكاً لأكثر من أربعة آلاف امرأة (..) النساء يرتمين في أحضانه".

وفي حال إدانته بهذه التهم، يواجه رون جيريمي الذي مثل أمام المحكمة الثلاثاء احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.