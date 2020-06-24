افتتحت العاصمة اللتوانية فيلينيوس شاطئا "مصطنعا" في ساحة لوكيسكيس العامة، كرد على قيود السفر المتعلقة بانتشار وباء كوفيد-19، ونشر على مساحة 1660 متر مربع حوالي 300 متر مكعب من الرمل، وثبتت في الساحة شاشة تنقل مباشرة المشاهد الحية من بحر البلطيق، أي على مسافة تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة. ويتم في المساء عرض أفلام وبرامج أخرى. ويقول عمدة العاصمة ريميجيجوس سياماسيوس إن الفكرة نابعة من ظروف الحجر الصحي بسبب وباء كوفيد-19، وهي تهدف إلى إدخال شيء من البهجة إلى العاصمة، عندما أغلقت حدود البلاد، مضيفا أن "الشاطئ" سيفتح للعموم خلال الصيف. ولكن مبادرة عمدة المدينة أثارت جدلا واسعا بشأن مدى ملاءمة الاسترخاء في المكان الذي شهد مآس تاريخية، إذا شنق في الساحة التي كانت سوقا، أكثر من عشرين قياديا من قادة الانتفاضة المناهضة للحكم القيصري سنة 1863، وخلال الاحتلال السوفياتي سجن الآلاف وعذبوا في مقرات المخابرات "كي جي بي".