شاهد: "سباق الركض بالبيجاما" بحلة جديدة ... والسبب كورونا

أقيم سباق "البيجاما السنوي الخامس" خلال موسم الليالي البيضاء في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية ضمن أسس وشروط مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، والقيود المشددة التي فرضتها السلطات مؤخرا للحد من انتشار هذا الوباء.

وخرج العشرات في روسيا للركض بشكل فردي وفي مواقع وأوقات مختلفة، تنفيذا لقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات. وقام كل مشارك بتسجيل نتيجته على تطبيق محدد على هاتفه المحمول.

ولإحياء المناسبة عينها، خرجت مجموعة مكونة من 12 عداءً إلى شواطئ خليج فنلندا. وتم تكريم الفائزين في حفل أقيم من خلال الفيديو.

ولا تزال روسيا الدولة الثالثة الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد من حيث عدد الإصابات، مع تسجيل 606881 إصابة و 8513 حالة وفاة حتى الان.