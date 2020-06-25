الفيفا يعلن مساندته لإطلاق بطولة عربية للاعبين المحليين تقام في قطر عام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس عن دعمه لإطلاق بطولة عربية للاعبين المحليين مخصصة للدول العربية من آسيا وإفريقيا وتستضيفها قطر عام 2021، وذلك في إطار تحضيراتها لنهائيات كأس العالم 2022.

وأشار الفيفا إلى أن هذه البطولة ستقام خارج رزنامة المباريات الدولية، كاشفا بأن عدد المنتخبات المشاركة لم يحدد بعد.

وستقام البطولة من الأول وحتى 18 كانون الاول/ديسمبر عام 2021 بإشراف الهيئة التي أنشئت لتنظيم مونديال 2022 في قطر "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" و"ستسمح باستعمال البنى التحتية واختبار عمليات التشغيل" المقررة للمونديال.

يذكر أن كأس العالم في قطر وهي الأولى في دولة عربية، ستقام في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2022.