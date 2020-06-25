شاهد: سحابة غبار عملاقة قادمة من افريقيا تضرب عدة مناطق من أمريكا الوسطى

وصلت سحابة غبار عملاقة إلى عدة مناطق من أمريكا الوسطى وفلوريدا ومنطقة الكاريبي. وحسب مصالح الأرصاد الجوية فقد وصلت سحابة الغبار هذه من منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا حيث عبرت المحيط الأطلسي.

وعلى ما يبدو، فقد قطعت سحابة الغبار الكثيفة حوالي 5 آلاف كيلومتر من الصحراء الكبرى واجتاحت أجزاء من المكسيك صباح الأربعاء. وتعرف هذه الظاهرة باسم طبقة الهواء الصحراوية، وهي ظاهرة شائعة نسبيًا منذ أواخر فصل الربيع إلى غاية أوائل فصل الخريف.

وحسب قسم أبحاث الأعاصير التابع للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن أعمدة الغبار تنتقل من الصحراء إلى المحيط الأطلسي الاستوائي كل ثلاثة إلى خمسة أيام.

ونشرت مصالح الحماية المدنية في العديد من الدول تحذيرات للسكان بتوخي الحذر وعدم الخروج. وفي المكسيك تسببت السحابة في حدوث ضباب كثيف وخانق على خلفية الغبار الذي يتكون من جزيئات دقيقة أشار البعض بأنها تشكل خطرا على الصحة.

وسبق وأن حدثت ظواهر مماثلة في دول أمريكا الوسطى وخاصة المكسيك التي يفتقر سكانها إلى المعدات الشخصية لحماية أنفسهم في حال ظهور الغبار والعواصف الرملية القادمة من قارة أخرى لأن التنفس سيكون صعبا.