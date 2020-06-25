مع تسجيل نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم أسبوعياً، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص في مولدات الأكسجين في المستشفيات والتي تستخدم مع مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من مشاكل تنفسية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم إن الكثير من الدول تواجه صعوبات بالحصول على مولدات الأكسجين، وأن الطلب يفوق الإمداد حالياً.

وأضاف تيدروس أن المنظمة اشترت 14 ألف مولد أكسجين من المصنعين وتخطط حالياً لإرسالهم إلى 120 دولة في الأسابيع القادمة.

وسيتوفر نحو 170 ألف مولد أكسجين - تبلغ قيمتهم نحو 100 مليون دولار - خلال الأشهر الستة القادمة.

الخميس تخطت الإصابات عالمياً 9.4 مليون إصابة، مع توقعات لمنظمة الصحة العالمية بأن تتجاوز الإصابات عالمياً حاجز العشرة ملايين مع نهاية الأسبوع.

يذكر أن نحو نصف مليون قضوا جراء الوباء حتى اللحظة، حيث سجلت 480 ألف حالة وفاة حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة ثاني أعلى معدل إصابة يومي بلغ 34 ألفاً و700 حالة إصابة، بعد أن كانت قد سجلت رقماً قياسياً في 26 نيسان/ أبريل بلغ حينها 48 ألفاً و529 إصابة في غضون 24 ساعة.

وفقاً لرئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة مايك راين فإن العديد من دول أمريكا اللاتينية شهدت ارتفاعاً يبلغ 25 بالمئة إلى خمسين بالمئة بعدد الإصابات الأسبوع الماضي، وقال إن الوضع في الأمريكيتين ما زال يتطور، ولم يصل ذروته بعد، ومن المرجح أن يؤدي إلى استمرار الإصابات والوفيات.

يتوقع أن يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية ويصل إلى 390 ألفاً بحلول تشرين الأول/ أكتوبر، مع نصيب الأسد للبرازيل والمكسيك اللتين ستجلان ثلثي حالات الوفاة، حسب ما قالت جامعة واشنطن، الأربعاء.

هذا الأسبوع، تجاوزت الوفيات في أمريكا اللاتينية 100 ألف حالة وتضاعفت الحالات ثلاث مرات من 690 ألف شخص قبل شهر إلى مليوني شخص الآن.