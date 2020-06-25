العثور على جزئيات بلاستيكية في السلسلة الغذائية البرية في أنتاركتيكا

تتسلل الجزئيات البلاستيكية أينما كان في محيطات الأرض وصولا إلى تلويث النظام البيئي البري في انتاركتيكا على ما أظهرت دراسة نشرت الأربعاء. فقد عثر علماء على جسيمات البوليستيرين في أحشاء كهدليات وهي من مفصليات الأرجل البرية الصغيرة جدا على ما جاء في المقال الذي نشرته مجلة "بايولودجي ليترز".

وسبق وأن عثر على جزئيات بلاستيكية في كائنات حية في كل المحيطات وصولا إلى قعر خندق ماريانا الأعمق في العالم. وأشار معدو الدراسة إلى أن "التلوث على اليابسة أهمل بشكل واسع" حتى الآن.

وهم درسوا الوضع على سواحل جزيرة الملك جورج وهي "من أكثر المناطق" تلوثا في انتاركتيكا بسبب وجود محطات للبحث العلمي ومنشآت عسكرية وسياحية حتى. وقد عثروا بين الصخور على جزء من البوليستيرين الممدد المكسو بطحالب صغيرة وحزاز وهي الغذاء المفضل للمفصليات الأرجل وهي من الكائنات القليلة القادرة على تحمل الظروف المناخية في أنتاركتيكا.

وحللت الكهدليات التي عثر عليها على هذا الجزء من البلاستيكي بفضل تقنيات التصوير بالأشعة دون الحمراء ما سمح برصد آثار "أكيدة" للبوليستيرين في احشاء هذا الحيوان الصغير جدا الذي يقفز مثل البرغوث.

وكتب معدو الدراسة أن "العثور على جزئيات بلاستيك في كهدليات يعني أن هذه المواد وهي من صنع الانسان دخلت في عمق السلسلة الغذائية للتربة لإن هذه الكائنات موجودة بكثرة في أراضي أنتاركتيكا غير المكسوة بالجليد التي تشكل أقل من 1 بالمئة من هذه المنطقة.

وحذرت الدراسة من أن "البلاستيك دخل إلى سلسلة غذائية برية هي من الأبعد في العالم" ما يشكل "عامل ضغط جديدا محتملا على الأنظمة البيئية القطبية التي تواجه أيضا التغير المناخي وارتفاع وتيرة النشاطات البشرية".

وشدد الباحثون على مشكلة محددة ناجمة عن البوليستيرين الممدد الذي تسمح تركيبته المسامية بدخول طحالب صغيرة وحزاز وهي تجذب بدورها كائنات أخرى.

ولا تزال عواقب تناول الحيوانات البحرية والبرية للجزئيات البلاستيكية غير معروفة جدا وتسعى فرق علماء عبر العالم على تقييم أثر المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك أو الامراض التي يمكن أن تتواجد على الحطام العائم. ودعا معدو الدراسة إلى الاستمرار في الابحاث على عواقب تناول البلاستيك على الكهدليات والحيوانات القانصة لها.