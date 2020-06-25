السودان يتلقى 1.8 مليار دولار كمساعدات خلال مؤتمر للمانحين عبر الفيديو

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ السودان سيتلقى 1.8 مليار دولار كمساعدة من مؤتمر الدول المانحة الذي اجتمع الخميس عبر الفيديو. وقال ماس في ختام مؤتمر المانحين الذي نظم تحت رعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسودان: "يفتح هذا المؤتمر فصلا جديدا في التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد".

وتعلق الحكومة السودانية أمالا كبيرة على هذا المؤتمر خاصة وأن السودان يعاني من أزمات اقتصادية تفاقمت على مدى ثلاثة عقود من حكم البشير، وفي مقدمة المشاكل الاقتصادية نجد مشكلة التضخم الذي تفوق نسبته 100 في المائة وندرة بعض المواد الأساسية كالخبر ونقص الوقود والأدوية.

والسودان التي تقودها حكومة انتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بحاجة ماسة لدعم أجنبي، وقد زاد تفشي فيروس كورونا المستجد من حدة الأزمة بسبب إغلاق الحدود. وسجل السودان حتى الآن أكثر من 8900 إصابة بكوفيد-19 وقرابة 550 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

وزادت أزمة النقد الأجنبي في السودان منذ استقلال جنوب السودان في العام 2011 وانتقال عائدات حقول النفط اليه لوقوعها ضمن أراضي الجنوب.