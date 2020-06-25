الإمارات تسحب أكثر من 8 مليار دولار سيولة فائضة من السوق المالي

بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق نحو 34,15 مليار درهم (8,2 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.

وتعكس الزيادة الكبيرة في السيولة التي جرى سحبها "استمرار المصرف المركزي في سياسته الهادفة لضبط حجم السيولة في السوق وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني"، بحسب بيان للمصرف.

وتعد شهادات الإيداع أحد أدوات إدارة السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي لضبط حركة السيولة لدى الجهاز المصرفي.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أنّ قيمة السيولة الفائضة التي جرى سحبها من السوق خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى نهاية أيار/مايو من العام 2020 تزيد بنسبة 55,2% عن إجمالي قيمة السيولة التي قام بسحبها طيلة العام 2019 والبالغة 22 مليار درهم.

ويتّضح من خلال الإحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن وتيرة سحب السيولة الفائضة من السوق تواصلت مع بداية العام الجاري حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 164 مليار درهم تقريباً خلال شباط/فبراير مقارنة مع 156,26 مليار درهم في شهر نيسان/أبريل من العام ذاته.

يشار إلى أن البنوك كانت تحوز سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية لكن رصيد سيولتها تعزّز بعد تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشامل التي أعلن عنها المصرف المركزي في وقت سابق بقيمة 50 مليار درهم واستفاد منها 26 مصرف.