إصابات كورونا المسجلة في 24 ساعة في الولايات المتحدة تقترب من مستوى قياسي

يقترب عدد الإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة من مستويات قياسية، حتى الساعة 20,30 الأربعاء (00,30 ت غ الخميس)، حسب تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز.

وسُجلت 35 ألفاً و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين على الأراضي الأميركية إلى حوالي 2.4 مليون شخص.

هذا المسار التصاعدي مستمر منذ أيام.

وشهد نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين زيادة في عدد الحالات في الأسبوعين الماضيين. تقوم بعض هذه الولايات وبينها تكساس وفلوريدا بنشر أرقام يومية عن عدد الإصابات.

من جهة أخرى، قالت الجامعة التي تتمركز في بالتيمور في تعدادها إن 756 شخصًا أيضًا توفوا بكوفيد-19 في البلاد في يوم واحد.

وبذلك تصل إلى أكثر من 120 ألفاً ومائة الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء في القوة الاقتصادية الأولى في العالم، التي سجلت أكبر حصيلة وفيات في العالم.